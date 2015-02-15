Италия готова возглавить международную коалицию по борьбе с ИГ в Ливии

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Италия готова возглавить коалицию европейских и североафриканских стран по борьбе с "Исламским государством" (ИГ) в Ливии, а также направить в эту страну многочисленную военную миссию. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в интервью газете Il Messaggero сообщила министр обороны Роберта Пинотти.

"Если в Афганистан мы направляли 5 тыс. военнослужащих, то в Ливии, которая гораздо ближе к нашим границам, миссия может быть очень внушительной с точки зрения численности. Италия готова возглавить коалицию европейских и североафриканских стран, чтобы остановить распространение ИГ", - сказала Пинотти.

При этом министр не исключила присутствие наземных войск, указав, что за любой помощью должны обратиться ливийские власти. Она также указала, что решение о миссии будет приниматься под эгидой ООН, а формат итальянского участия утверждаться в национальном парламенте.

"Мы стоим перед лицом нового опасного врага. Пару месяцев назад говорилось, что в рядах ИГ воюют 25 тыс. боевиков и ежемесячно их численность может расти на тысячу или 1,5 тыс. человек. Кроме того, в Ливии неизвестна судьба оружия времен Муамара Каддафи", - сказала Пинотти.

В отношении внутренней безопасности в связи с последними актами терроризма в Париже и Копенгагене министр отметила, что все входящие в коалицию по борьбе с ИГ страны находятся в потенциальной опасности. "Мы максимально подняли уровень бдительности", - указала она.