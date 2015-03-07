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    Италия выступила против автоматического продления санкций против России

    По мнению главы МИД Италии, это может помешать дальнейшему урегулированию

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Глава внешнеполитического ведомства Италии Паоло Джентилони заявил, что страна выступает против автоматического продления действующих антироссийских санкций, истекающих в конце июля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Позиция Италии заключается в том, что есть хрупкое минское соглашение, нужно усилить любыми способами роль мониторинговой миссии, это основное. Давление санкций полезно, но на данный момент не нужно думать об автоматическом продлении", - заявил П.Джентилони.

    По мнению главы МИД Италии, инициатива автоматического продления санкций может помешать дальнейшему урегулированию.

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