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    ​Итальянские пограничники спасли 4000 мигрантов за пять дней

    За шесть недель в страну прибыло на 60% больше мигрантов

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ По данным МИД Италии, за шесть недель в страну прибыло на 60% больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, Международная организация по миграции сообщила, что сотрудники итальянских береговых служб, по ее данным, с 14 февраля спасли более 4000 мигрантов из вод Средиземноморья.

    Большинство мигрантов добираются сначала до Ливии, откуда и начинают свое опасное плавание к итальянским берегам.

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