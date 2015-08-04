​Итальянская полиция арестовала близкое окружение главы мафии

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Итальянская полиция задержала на острове Сицилия 11 человек из ближайшего окружения главы мафии "коза ностра" Маттео Мессины Денаро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, аресты были произведены в ходе операции "Гермес" в провинциях Трапани и Палермо.

Среди задержанных оказался 77-летний Вито Гондола, который, по данным следствия, руководил тайной коммуникационной сетью главы "коза ностра".

Как уточняет газета Сorriere della Sera, преступники общаются при помощи маленьких бумажных записок "пиццини", которые прячут на фермах в тайных местах и сжигают после прочтения. Через них Денаро передавал указания своим подчиненным. Полиция подозревает, что некоторые фермеры знали о данной практике и оказывали содействие мафиози.

"Я благодарен следователям, правоохранительным органам и всем представителям государства за удар по мафиозной организации, который они нанесли, арестовав этих людей из окружения Денаро, - заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци. - Благодарю от имени правительства и призываю вас идти до конца с тем, чтобы арестовать самого босса преступного сообщества".

Маттео Мессина Денаро возглавляет список разыскиваемых преступников Италии, он более 20 лет находится в бегах. Считается, что именно он стал лидером "коза ностра" после арестов "крестных отцов" Тото Риины в 1993 году и Бернардо Провенцано в 2006 году. За последние несколько лет полиция нанесла ряд ударов по его криминальной организации. В Трапани и его окрестностях, считающихся вотчиной клана Мессины, регулярно проходят конфискации мафиозного имущества.