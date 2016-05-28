Итальянская береговая охрана и ирландское судно спасли более 500 мигрантов с лодок в Средиземном море

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Италия и Ирландия сообщили о спасении более 500 мигрантов в Средиземноморье.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ВВС Ирландии.

Корабль Le Roisin, отправленный ранее в мае в море с целью поиска и спасения мигрантов, принял на борт 123 мигранта. Еще один погиб.

Итальянский корабль ВМС спас с резиновой лодки 101 мигранта. Экипаж корабля береговой охраны Италии сообщил о спасении 322 мигрантов.

За последнюю неделю в Средиземном море были спасены несколько тысяч мигрантов.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала года в Европу прибыли 194 тысячи 611 человек. При этом погибли или пропали без вести 1475 человек.