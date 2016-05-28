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    Итальянская береговая охрана и ирландское судно спасли более 500 мигрантов с лодок в Средиземном море

    За последнюю неделю в Средиземном море были спасены несколько тысяч мигрантов

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Италия и Ирландия сообщили о спасении более 500 мигрантов в Средиземноморье. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ВВС Ирландии. 

    Корабль Le Roisin, отправленный ранее в мае в море с целью поиска и спасения мигрантов, принял на борт 123 мигранта. Еще один погиб.

    Итальянский корабль ВМС спас с резиновой лодки 101 мигранта. Экипаж корабля береговой охраны Италии сообщил о спасении 322 мигрантов.

    За последнюю неделю в Средиземном море были спасены несколько тысяч мигрантов.

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала года в Европу прибыли 194 тысячи 611 человек. При этом погибли или пропали без вести 1475 человек. 

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