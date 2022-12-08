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ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию

ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию Президент России Владимир Путин ставит условия для продолжительной войны в Украине.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 09:44
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию

Президент России Владимир Путин ставит условия для продолжительной войны в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, он уже открыто готовит россиян к тому, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а получение новой территории является весомым результатом для России.

Аналитики ISW также отметили высказывание Путина во время заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека (РГП), когда он сравнивал себя с российским царем Петром I и открыто говорил о территориальных достижениях.

"Такое обращение к российской имперской истории четко описывает текущие цели Путина в Украине как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин заставляет российскую внутреннюю аудиторию ожидать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая продолжает стремиться к завоеванию дополнительных украинских территорий", - отмечается в докладе.

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Версия на английском языке ISW: Putin preparing Russians for protracted war

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