О нас

Истребители Израиля нанесли удары по 30 объектам в секторе Газа

Истребители Израиля нанесли удары по 30 объектам в секторе Газа Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесли удары по "30 террористическим объектам на всей территории сектора Газа".
Другие страны
13 апреля 2024 г. 11:50
Истребители Израиля нанесли удары по 30 объектам в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесли удары по "30 террористическим объектам на всей территории сектора Газа".

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает армейская пресс-служба.

В частности, истребители "атаковали и уничтожили три пусковые установки, в которых находилось порядка 20 ракет, готовых к запуску по центральной части Израиля", указали военные.

Кроме того, удары с воздуха были нанесены по "террористической инфраструктуре, военным зданиям и противотанковым установкам", добавили в пресс-службе.

В армии уточнили, что сирены на юге Израиля рано утром в субботу прозвучали в районе города Сдерот.

Ранее пресс-служба сообщила о воздушной тревоге "в районах вокруг сектора Газа". "Силы ПВО успешно перехватили три ракеты, перелетевшие на израильскую территорию из сектора Газа", после чего "ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем район, откуда осуществлялись запуски", проинформировали в пресс-службе о деталях инцидента.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент Казахстана совершит визит в Армению 15 апреля
Президент Казахстана совершит визит в Армению 15 апреля
13 апреля 2024 г. 11:39
В торговом центре в Сиднее застрелили человека
В торговом центре в Сиднее застрелили человека
13 апреля 2024 г. 11:33
Lufthansa приостановила полеты над территорией Ирана
Lufthansa приостановила полеты над территорией Ирана
13 апреля 2024 г. 11:30
В России от наводнения пострадали 186 населенных пунктов
В России от наводнения пострадали 186 населенных пунктов
13 апреля 2024 г. 11:15
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5
13 апреля 2024 г. 11:09
В Турции спасли 112 из 184 застрявших на канатной дороге в Анталье
В Турции спасли 112 из 184 застрявших на канатной дороге в Анталье
13 апреля 2024 г. 11:00
Южная Корея ожидает нового главу администрации президента
Южная Корея ожидает нового главу администрации президента
13 апреля 2024 г. 10:57
У берегов Турции произошло землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение
13 апреля 2024 г. 10:28
Власти Афганистана заявили о скором возобновлении строительства ТАПИ
Власти Афганистана заявили о скором возобновлении строительства ТАПИ
13 апреля 2024 г. 08:14
Экс-посол США в Боливии получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
Экс-посол США в Боливии получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
13 апреля 2024 г. 07:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi