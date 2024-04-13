Истребители Израиля нанесли удары по 30 объектам в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесли удары по "30 террористическим объектам на всей территории сектора Газа".

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесли удары по "30 террористическим объектам на всей территории сектора Газа".

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает армейская пресс-служба.

В частности, истребители "атаковали и уничтожили три пусковые установки, в которых находилось порядка 20 ракет, готовых к запуску по центральной части Израиля", указали военные.

Кроме того, удары с воздуха были нанесены по "террористической инфраструктуре, военным зданиям и противотанковым установкам", добавили в пресс-службе.

В армии уточнили, что сирены на юге Израиля рано утром в субботу прозвучали в районе города Сдерот.

Ранее пресс-служба сообщила о воздушной тревоге "в районах вокруг сектора Газа". "Силы ПВО успешно перехватили три ракеты, перелетевшие на израильскую территорию из сектора Газа", после чего "ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем район, откуда осуществлялись запуски", проинформировали в пресс-службе о деталях инцидента.