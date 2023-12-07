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Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение

Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время учебного полёта на востоке страны.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 19:21
Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение

Истребитель ВВС Саудовской Аравии в четверг потерпел крушение в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в городе Захран на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении представителя министерства обороны королевства Турки аль-Малики в социальной сети Х.

"Истребитель королевских военно-воздушных сил королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени во время тренировочного рутинного полёта в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране. Экипаж самолёта погиб" - отметил аль-Малики.

По его словам, специальная комиссия начала расследование происшествия, в результате которого погибли два человека в составе экипажа.

19:07

Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время учебного полёта на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Минобороны Саудовской Аравии уже сообщило о гибели экипажа при крушении самолета ВВС.

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