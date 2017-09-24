Истребитель ВВС Италии разбился во время авиашоу, погиб пилот - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Истребитель ВВС Италии разбился во время авиашоу в области Лацио неподалеку от Рима. Пилот погиб.

Как передает Report, об этом сообщило издание Il Corriere della Sera.

Свидетелями происшествия стали несколько тысяч зрителей авиашоу, собравшихся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина.

Из-за трагедии шоу пришлось отменить.

Пилот истребителя «Тайфун» (Eurofighter Typhoon) выполнял один из заключительных пунктов летной программы, но во время снижения врезался в воду. Момент крушения одному из зрителей удалось заснять на видео.

Отмечается, что летчик не успел катапультироваться.

Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.