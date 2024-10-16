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Истребитель ВМФ США потерпел крушение во время тренировочного полета

Истребитель ВМФ США потерпел крушение во время тренировочного полета Истребитель военно-морского флота (ВМФ) США EA-18G Growler, который базировался на базе ВМФ Уидби-Айленд, потерпел крушение во время тренировочного полета рядом с восточной частью вулкана Рейнир (штат Вашингтон).
Другие страны
16 октября 2024 г. 12:37
Истребитель ВМФ США потерпел крушение во время тренировочного полета

Истребитель военно-морского флота (ВМФ) США EA-18G Growler, который базировался на базе ВМФ Уидби-Айленд, потерпел крушение во время тренировочного полета рядом с восточной частью вулкана Рейнир (штат Вашингтон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Seattle Times.

По ее информации, истребитель был закреплен за 130-й радиоэлектронной штурмовой эскадрильей. Вертолет ВМФ США MH-60S в составе поисковой группы "отправлен на место крушения", уточняет газета. Статус пилотов до сих пор не установлен. Причины аварии расследуются.

Истребитель радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер" представляет модификацию истребителя F/A-18 Super Hornet. Его стоимость составляет 67 млн долларов.

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