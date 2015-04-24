Источник: "Шестерка" готова встретиться с Ираном в Нью-Йорке на следующей неделе

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) готова провести новый раунд переговоров с Ираном в Нью-Йорке на следующей неделе.

Как отмечает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из западных делегаций по итогам встречи политдиректоров "шестерки" без участия ИРИ.

По его словам, в США в середине недели сперва могут встретиться эксперты, а затем к ним присоединятся политдиректора.

"Окончательно вопрос будет решен вечером на пленарном заседании Ирана и "шестерки", - пояснил источник. - Решение должно быть принято консенсусом".