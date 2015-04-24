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    Источник: "Шестерка" готова встретиться с Ираном в Нью-Йорке на следующей неделе

    Окончательно вопрос будет решен на пленарном заседании Ирана и шестерки

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) готова провести новый раунд переговоров с Ираном в Нью-Йорке на следующей неделе.

    Как отмечает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из западных делегаций по итогам встречи политдиректоров "шестерки" без участия ИРИ.

    По его словам, в США в середине недели сперва могут встретиться эксперты, а затем к ним присоединятся политдиректора.

    "Окончательно вопрос будет решен вечером на пленарном заседании Ирана и "шестерки", - пояснил источник. - Решение должно быть принято консенсусом".

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