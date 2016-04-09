​Источник: В Дагестане задержан исламский священнослужитель по подозрению в экстремизме

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Силовики в Дагестане задержали имама одной из мечетей Хасавюрта по подозрению в публичных призывах к экстремизму, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Задержание произошло в пятницу после пятничного намаза. Имама "восточной" мечети Хасавюрта Магомеднаби Магомедова вызвали в местное отделение полиции и там задержали, сообщив ему, что он подозревается в публичных призывах к экстремизму и организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем", - сказал собеседник ТАСС в силовых структурах республики.

По его словам, официально обвинение имаму еще не предъявлено. Кроме того, источник ТАСС пояснил, что подобные "профилактические задержания" проводятся еженедельно в мечетях разных городов Дагестана.

"Обычно мероприятия проходят после пятничных молитв в тех мечетях, где собираются салафиты. Прихожан доставляют в отделы полиции, проводят процедуру установления личности, иногда берут анализы ДНК для базы данных", - сказал он.

1 февраля 2016 года Магомедов вместе с несколькими тысячами прихожан провели мирное шествие от "восточной" мечети до здания администрации Хасавюрта с требованием вернуть ключи от "северной" мечети, за день до этого закрытой полицейскими.

"В ходе переговоров, прошедших в администрации города, была достигнута договорённость, что ключи от закрытой мечети отдадут и чинить препятствий её деятельности не будут", - отметил источник.