Источник: саммит пока оставил Грецию в зоне евро

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/Саммит еврозоны принял решение оставить Грецию в зоне евро "на основании достигнутого с Афинами согласия о выполнении обязательств перед кредиторами". Об этом сообщил источник в кулуарах встречи, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Достигнуто взаимопонимание о начале третьей программы помощи Греции, что гарантирует сохранение страны в составе еврозоны", - сказал он. Дипломат особенно подчеркнул, что третья программа будет осуществляться "строго поэтапно, по мере реализации бюджетных мер Греции".

Первым шагом, который должны предпринять Афины для выполнения своих обязательств, станет "принятие парламентом к 14 июля согласованных с институтами структурных реформ". Речь идет о шести законопроектах, в том числе о пенсионной и налоговой реформах, включая пересмотр системы НДС.

После этого состоится очередная встреча Еврогруппы, которая подтвердит запуск третьей трехлетней программы кредитования Греции.