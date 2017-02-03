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    Источник: Расширение санкций США не затронет ядерную сделку с Ираном

    Данные санкции не повлияют напрямую на сделки Boeing и Всеобъемлющий план действий

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Расширение санкций США не затронет ядерную сделку с Ираном и продажу в эту страну произведенных в Соединенных Штатах авиалайнеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный источник в американской администрации.

    "Данные санкции не повлияют напрямую на сделки Boeing и Всеобъемлющий план действий (по иранской ядерной программе - ред.)", - сказал источник.

    Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.

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