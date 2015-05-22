​Источник: Группа боевиков ИГ из Дагестана и Узбекистана уничтожена под Пальмирой

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Группа боевиков из Дагестана и Узбекистана, воюющих на стороне "Исламского государства", уничтожена в боях за сирийский город Пальмиру.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил сирийский военный источник.

Сирийский город Пальмира (сирийское название Тадмор, расположен в 240 км к востоку от Дамаска), где находится один из памятников мирового наследия ЮНЕСКО, в среду перешел под контроль боевиков радикальной группировки "Исламское государство".

"У одного из блокпостов армии в окрестностях Тадмора уничтожен отряд из 40 боевиков, среди которых, судя по внешнему виду боевиков и их документам, были боевики из Дагестана и Узбекистана", - рассказал РИА Новости военный источник.

По словам источника, около 4 или 5 часов утра по местному времени группа на пикапах с установленными пулеметами и двух грузовиках со взрывчаткой пыталась подъехать к посту "Ястребов пустыни" (ополчения, воюющего на стороне официального Дамаска - ред.), чтобы взорвать блокпост и атаковать армию с этой стороны.

"Их план оказался сорван благодаря тому, что этой дорогой давно никто не пользовался, поэтому ополченцы догадались, что это боевики", - рассказал военный источник, добавив, что была организована засада, в результате которой была уничтожена группа.

Сообщается также, что два боевика-араба попали в плен. В грузовиках убитых обнаружено большое количество взрывчатки, также у убитых найдены "пояса шахидов", сообщил военный источник. Кроме того, у убитых были найдены выданные "Исламским государством" документы с печатями ИГ.