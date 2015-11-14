​Источник: Франция проведет конференцию ООН по климату, несмотря на теракты

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Власти Франции не собираются отменять проведение в Париже международной конференции COP21, посвященной климатическим изменениям, из-за серии терактов во французской столице, унесших жизни более 120 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил дипломатический источник.

Проведение Климатической конференции ООН намечено c 30 ноября по 11 декабря, на ней ожидается участие ряда мировых лидеров.

"Отмена или перенос (конференции - Report) вовсе не рассматривается, но меры безопасности еще больше будут усилены", - сообщил диписточник.