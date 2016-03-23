Источник: армия Сирии взяла Пальмиру под огневой контроль

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сирийская армия взяла Пальмиру под огневой контроль, передает ТАСС со ссылкой на правительственный источник в Дамаске.

«Бои продолжаются, однако можно сказать, что Пальмира уже под огневым контролем сирийской армии», — сказал он.

По его словам, правительственные войска делают все для того, чтобы взять Пальмиру под полный контроль, однако очаги сопротивления все еще остаются в отдельных местах.

Ранее сообщалось, что армия Сирии прорвалась к границам Пальмиры.

В древнем сирийском городе Пальмира находятся памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.