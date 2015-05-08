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    Истек срок эвакуации мирного населения в Йемене

    Власти страны считают этот проект полезным для греческого народа

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Йемене истек срок, в течение которого мирные жители могли покинуть районы, контролируемые повстанцами-хуситами.

    По сообщениям арабских СМИ, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция отныне будет считать весь район Саада военной зоной и целью для авиаударов.

    При этом еще до истечения обусловленного срока эвакуации по району были нанесены авиаудары. Силы коалиции атаковали предполагаемым центрам командования и управления повстанцев, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    Гуманитарная ситуация в стране вызывает все большую обеспокоенность. Многие благотворительные организации были вынуждены прекратить свою работу в Йемене.

    По сообщению ООН, из-за перебоев с поставками еды жизни десятков тысяч детей оказались в опасности.

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