Истек срок эвакуации мирного населения в Йемене

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Йемене истек срок, в течение которого мирные жители могли покинуть районы, контролируемые повстанцами-хуситами.

По сообщениям арабских СМИ, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция отныне будет считать весь район Саада военной зоной и целью для авиаударов.

При этом еще до истечения обусловленного срока эвакуации по району были нанесены авиаудары. Силы коалиции атаковали предполагаемым центрам командования и управления повстанцев, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Гуманитарная ситуация в стране вызывает все большую обеспокоенность. Многие благотворительные организации были вынуждены прекратить свою работу в Йемене.

По сообщению ООН, из-за перебоев с поставками еды жизни десятков тысяч детей оказались в опасности.