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Исследование: В ФРГ ожидается ухудшение экспортных показателей

Исследование: В ФРГ ожидается ухудшение экспортных показателей Показатели экспорта в промышленной сфере Германии ухудшатся в ближайшие шесть месяцев, при этом индекс ожиданий экспортной отрасли сократился до -6,7 пункта в октябре после -6,5 пункта в сентябре.
Другие страны
28 октября 2024 г. 18:54
Исследование: В ФРГ ожидается ухудшение экспортных показателей

Показатели экспорта в промышленной сфере Германии ухудшатся в ближайшие шесть месяцев, при этом индекс ожиданий экспортной отрасли сократился до -6,7 пункта в октябре после -6,5 пункта в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщил мюнхенский Институт экономических исследований Ifo.

"Компании в настоящее время не получают выгоды от положительного экономического развития в других странах, - подчеркнул руководитель отдела исследований института Клаус Вольрабе. - Трудный период в экспортной отрасли продолжается".

Наибольших потерь опасаются автомобильная и металлургическая промышленность.

Однако, по данным Ifo, производители продуктов питания и напитков, наоборот, ожидают увеличения экспорта. Настроения производителей электрооборудования также заметно улучшились.

Отмечается, что экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП Германии во втором квартале текущего года снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году на 0,3 процентного пункта, до 0,2%.

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