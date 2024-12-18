Исследование: К 2050 году более 6 млн объектов в Англии могут уйти под воду

Более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений.

Более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в докладе Агентство по охране окружающей среды (ЕА).

"Около 6,3 млн объектов недвижимости (домов и предприятий) в Англии находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды", - говорится в документе.

Согласно исследованию, из-за изменения климата к 2050 году общее количество домов и других объектов недвижимости, находящихся в зоне риска затопления, может достичь 8 млн.

"Другими словами, к середине века каждый четвертый объект недвижимости в Англии будет находиться в районах, подверженных риску затопления", — отмечается в докладе.

Ученые предупредили, что более серьезные наводнения могут привести к тяжелым экономическим последствиям для страны. Так, ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 годы составил по разным оценкам от 504 до 924 млн фунтов стерлингов.

В Британии из-за частных дождей ежегодно возникают сильные наводнения. В сентябре этого года в результате наводнений, вызванных сильными дождями, около 650 зданий были затоплены в различных районах Англии.