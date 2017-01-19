Исследование: ИГ потеряло четверть захваченных территорий за год

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" в 2016 году утратила контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным экспертов британской аналитической компании IHS Markit, в течение года радикалы оставили почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. кв. км.

То есть в 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%, отмечается в докладе.

"ИГ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки", - говорит старший аналитик IHS Markit Колумб Стрэк.

Тот факт, что боевики "Исламского государства" в декабре прошлого года снова заняли Пальмиру, он объясняет тем, что "силы Асада и их союзники были в это время заняты Алеппо".

По словам Стрэка, правительственная армия Ирака демонстрирует "устойчивый прогресс" в освобождении восточных районов Мосула, несмотря на ожесточенное сопротивление террористов.

"Мы рассчитываем, что иракская правительственная армия займет Мосул в первой половине года", - отмечает Стрэк.