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    Исследование: ИГ потеряло четверть захваченных территорий за год

    Сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. кв км

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" в 2016 году утратила контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По данным экспертов британской аналитической компании IHS Markit, в течение года радикалы оставили почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. кв. км.

    То есть в 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%, отмечается в докладе.

    "ИГ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки", - говорит старший аналитик IHS Markit Колумб Стрэк.

    Тот факт, что боевики "Исламского государства" в декабре прошлого года снова заняли Пальмиру, он объясняет тем, что "силы Асада и их союзники были в это время заняты Алеппо".

    По словам Стрэка, правительственная армия Ирака демонстрирует "устойчивый прогресс" в освобождении восточных районов Мосула, несмотря на ожесточенное сопротивление террористов.

    "Мы рассчитываем, что иракская правительственная армия займет Мосул в первой половине  года", - отмечает Стрэк.

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