​Исследование: Франция занимает первое место в ЕС по числу воюющих в ИГ

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Среди стран Евросоюза наибольшее число радикально настроенных граждан, отправившихся на войну в Сирию, приходится на Францию - 1,2 тысячи человек с апреля 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в рапорте компании по оценке рисков Aon.

В первую тройку по числу выехавших в Сирию радикалов входят также Германии и Великобритания - по 600 человек. Четвертую позицию по данному показателю занимает Бельгия, 440 граждан которой пополнили ряды антиправительственных сил в Сирии.

Среди стран ЕС, в которых на сегодняшний день отмечен рост террористической угрозы, потенциально исходящей от террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида", Aon называет Францию, Германию, Бельгию, Ирландию, Данию и Эстонию.

Aon - мультинациональная корпорация, ведущий мировой поставщик услуг в области управления рисками. Aon имеет около 500 офисов со штатом до 65 тысяч сотрудников и оказывает услуги клиентам в 120 странах.