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Исраэль Кац: ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Сирии если войска не покинут Эс-Сувейду

Исраэль Кац: ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Сирии если войска не покинут Эс-Сувейду Исраэль Кац: ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Сирии если войска не покинут Эс-Сувейду
Другие страны
16 июля 2025 г. 11:45
Исраэль Кац: ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Сирии если войска не покинут Эс-Сувейду

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по сирийским правительственным войскам, если Дамаск не покинет город Эс-Сувейда, большинство населения которого составляют друзы.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Сирийское правительство должно оставить друзов в покое и вывести свои войска. Мы ясно дали это понять и предупредили. Израиль не бросит друзов в Сирии и будет проводить политику демилитаризации [Сирии] <...> Армия обороны Израиля будет продолжать наносить удары по силам режима до тех пор, пока они не покинут этот район", - заявил Кац.

The Times of Israel отмечает, что сегодня поступали новые сообщения о столкновениях между сирийскими войсками и друзами.

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