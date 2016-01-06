Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Испытания водородной бомбы в КНДР вызвали серьезное недовольство в мире. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония решительно ответит на нарушение Северной Кореей ядерного нераспространения.

Он назвал последнее ядерное испытание, проведенное КНДР, угрозой для безопасности Японии. Премьер подчеркнул, что Япония абсолютно не потерпит проведение КНДР ядерных испытаний.

Южная Корея также осудила проведенные в среду КНДР испытания водородной бомбы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Лим Сун Нам в ходе экстренной встречи с сотрудниками МИД.

Администрация США на данном этапе не может подтвердить достоверность заявления КНДР об испытании водородной бомбы, но осуждает возможное нарушение Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН. По словам официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Нэда Прайса, американское правительство находится в курсе сообщений о "сейсмической активности на Корейском полуострове" в районе ядерного полигона КНДР. "Мы следим за ситуацией и продолжаем оценивать ее в тесной координации (действий) со своими региональными партнерами", - отметил Прайс. Он отметил, что Вашингтон "осуждает любые нарушения резолюций Совета Безопасности ООН (со стороны Пхеньяна) и вновь призывает Северную Корею выполнять свои международные обязательства".

В связи с заявлением КНДР об успешном испытании водородной бомбы Совет Безопасности ООН 6 января проведет экстренную встречу.