Исполнительный директор OpenAI пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман пожертвует 1 млн долларов из личных средств в фонд инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман пожертвует 1 млн долларов из личных средств в фонд инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

Это еще один шаг со стороны крупных технологических корпораций и Кремниевой долины в знак поддержки Трампа, отмечает издание.

Ранее о пожертвованиях в размере 1 млн долларов объявили владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp компания Meta, а также Amazon и поисковая система Perplexity.

Технологические компании стремятся наладить отношения с Трампом до его вступления в должность в январе следующего года. Когда политик выиграл выборы в 2016 году, отношения между ним, инвесторами и ИТ-предпринимателями были напряженными.

В этот раз Трамп наладил более тесные отношения с технологическим сообществом, приняв участие в популярных подкастах, включая шоу Джо Рогана и All-In, ведущими которого являются четыре инвестора из Кремниевой долины, и назначив предпринимателей, в том числе бизнесмена Илона Маска, на разные должности в администрации, заключила газета.