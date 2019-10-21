​Испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франсиско Франко будут эксгумированы и перезахоронены 24 октября.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом сообщило в правительстве Испании.

Сейчас останки генерала находятся в базилике мемориального комплекса "Долина Павших" под Мадридом, откуда их перенесут на кладбище в мадридском пригороде Пардо.

Церемония состоится в присутствии родственников Франко. На ней также будет находиться министр юстиции Долорес Дельгадо, отметили в правительстве.

Споры о перезахоронении, против которого выступают внуки генерала, продолжаются уже несколько месяцев. Могила диктатора вновь оказалась в фокусе испанской политики после возвращения социалистов к власти в июне 2018 года. В конце сентября 2019 года Верховный суд Испании разрешил перезахоронить Франко.

В базилике мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов помимо диктатора покоятся почти 35 тысяч человек. Генерал Франко пришел к власти в 1939 году, подняв мятеж против правительства "Народного фронта", созданного социалистами, коммунистами и левыми либералами, победив его в трехлетней гражданской войне и ликвидировав Испанскую республику. Франко, установивший фашистский авторитарный режим и совмещавший посты главы государства, правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь, предводитель) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.