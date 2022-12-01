Испанские спецслужбы обнаружили третью посылку с бомбой за сутки

На авиабазе Торрехон-де-Ардос в Мадриде (Испания) была перехвачена посылка с бомбой, отправленная в спутниковый центр военного объекта. Служба безопасности авиабазы выявила взрывное устройство с помощью сканера, на ее территории сейчас работают полиция и

На авиабазе Торрехон-де-Ардос в Мадриде (Испания) была перехвачена посылка с бомбой, отправленная в спутниковый центр военного объекта. Служба безопасности авиабазы выявила взрывное устройство с помощью сканера, на ее территории сейчас работают полиция и спецслужбы.

Как передает Report, об этом газета El Mundo.

"Как сообщает МВД, системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный конверт между 3:00 и 4:00 утра. После рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри", - сообщает издание.

За последние сутки это третий аналогичный случай в Испании. Ранее сегодня компания Instalaza, производящая вооружение (в том числе поставляемое Украине) получила взрывное устройство в пакете по почте. Вчера, 30 ноября, у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого сотрудник дипмиссии получил ранение - он вскрыл отправленный на имя украинского посла в Испании конверт с бомбой.