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Испанские фермеры намерены вывести на протесты животных

Испанские фермеры намерены вывести на протесты животных Общественное движение, организовавшее нынешние протесты фермеров в Испании, предложило изменить стратегию манифестаций и задействовать животных в ходе акций.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 00:36
Испанские фермеры намерены вывести на протесты животных

Общественное движение, организовавшее нынешние протесты фермеров в Испании, предложило изменить стратегию манифестаций и задействовать животных в ходе акций.

Как передает Report, об этом заявил представитель организации Хайме де Пена.

"С сегодняшнего дня по дорогам Испании будут гулять животные", - сказал он. Де Пена, чьи слова приводит газета El Mundo, выступил против применения силы со стороны полицейских в ходе протестов аграриев с тракторами. Он также выразил мнение, что приказы напрямую были отданы МВД Испании. "А этого в демократической стране допустить нельзя", - добавил представитель движения. В этой связи де Пена заверил, что движение обратится в национальный и европейский суды на фоне 60 пострадавших в ходе манифестаций.

Протесты фермеров начались в Испании 6 февраля. С тех пор были задержаны несколько десятков человек. Фермеры пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики.

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