Испанские фермеры на тракторах заблокировали центральные улицы в Мадриде

Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали ряд центральных улиц Мадрида в рамках крупной акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе.

Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали ряд центральных улиц Мадрида в рамках крупной акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Около полудня более тысячи человек начали движение от Министерства экологического перехода по центральным улицам испанской столицы к зданию Министерства сельского хозяйства, чтобы потребовать от главы ведомства Луиса Планаса конкретных и решительных мер по облегчению положения сектора. Собравшиеся считают, что пакет мер, предложенный Брюсселем на этой неделе, не разрешит нависший над страной сельскохозяйственный кризис.

На этот раз акция протеста проходит под знаменем Union de Uniones, четвертого по величине сельскохозяйственного профсоюза, который, несмотря на то, что не признан официальным представителем сектора, был одним из главных организаторов протестов в королевстве в течение последних двух месяцев. Так, в выходные правительственная делегация Мадрида разрешила въезд в город до 1,5 тысячи тракторов. Однако, по подсчетам организации, въехать смогли только около 200 машин.

Караван демонстрантов, в основном одетых в зеленые жилеты и размахивающих флагами Испании и Union de Uniones, скандирует "у нас еще слишком много причин". Прохожие провожают колонну протестующих восторженными криками и аплодисментами. В отличие от других демонстраций, на этой вместе с аграриями маршировало много молодежи и детей. Организаторы с самого начала заявляли, что это семейная акция протеста.

Это уже вторая крупная демонстрация, которую аграрная организация проводит в Мадриде. Первая состоялась 21 февраля, когда в результате столкновений агентов правоохранительных органов и аграриев пострадало по меньшей мере 10 человек.

Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.