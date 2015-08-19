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    Испанская компания создала футболки, защищающие от укусов насекомых

    Одежда на 95% защищает от укусов комаров и других беспозвоночных членистоногих животных

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Испанская компания STINGBye создала футболки, которые защищают от укусов насекомых. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, с помощью перметрина обычный вид одежды стал защитой от комаров и не только. 

    Около четырех лет испанская компания по пошиву одежды STINGBye занималась изобретением, которое защищает от насекомых. Было проведено множество лабораторных экспериментов международного масштаба. В результате было установлено, что футболки на 95% защищают от укусов не только комаров, но и других беспозвоночных членистоногих животных. 

    Изобретения очень полезны для людей, которые собираюсь посетить Африку и Азию, где через насекомых передается большое количество серьезных заболеваний.

    Ранее 80 аптек в Испании уже приняли участие в эксперименте и выставили на продажу защитные футболки. 

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