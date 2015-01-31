​Испанию охватили массовые митинги

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Мадриде на массовую акцию протеста вышли десятки тысяч человек.

Как передает Report, их собрала левая партия "ПодЭмос".

Если она выиграет парламентские выборы в конце года – обещает изменить политику жесткой экономии, введенную действующей властью.

Партийные лидеры говорят, что способны даже добиться списания части государственного долга международными кредиторами. И, по данным соцопросов, им верит почти треть населения.