Испания запретила транзит через свои базы судов США с оружием для Израиля
- 29 сентября, 2025
- 12:24
Испания запретила транзит через свои базы Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) самолетов или кораблей США с оружием, боеприпасами или военной техникой для Израиля.
Как передает Report, об этом сообщила газета El País.
Это касается как судов, которые направляются напрямую в Израиль, так и тех, чьим конечным пунктом назначения является Израиль после промежуточной остановки.
При этом королевство не досматривает американские транспортные самолеты или корабли, делающие остановку на испанских базах.
