    Испания запретила транзит через свои базы судов США с оружием для Израиля

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 12:24
    Испания запретила транзит через свои базы судов США с оружием для Израиля

    Испания запретила транзит через свои базы Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) самолетов или кораблей США с оружием, боеприпасами или военной техникой для Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El País.

    Это касается как судов, которые направляются напрямую в Израиль, так и тех, чьим конечным пунктом назначения является Израиль после промежуточной остановки.

    При этом королевство не досматривает американские транспортные самолеты или корабли, делающие остановку на испанских базах.

    İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edib

