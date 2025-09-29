Испания запретила транзит через свои базы судов США с оружием для Израиля

Испания запретила транзит через свои базы Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) самолетов или кораблей США с оружием, боеприпасами или военной техникой для Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País.

Это касается как судов, которые направляются напрямую в Израиль, так и тех, чьим конечным пунктом назначения является Израиль после промежуточной остановки.

При этом королевство не досматривает американские транспортные самолеты или корабли, делающие остановку на испанских базах.