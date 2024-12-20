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Испания заключила контракт на 25 истребителей Eurofighter

Испания заключила контракт на 25 истребителей Eurofighter Правительство Испании подписало контракт на приобретение 25 новых истребителей Eurofighter.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 16:21
Испания заключила контракт на 25 истребителей Eurofighter

Правительство Испании подписало контракт на приобретение 25 новых истребителей Eurofighter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес обратила внимание на приверженность Мадрида инвестициям в оборону. "Об этом было заявлено во время церемонии подписания контракта с [авиастроительной компанией] Airbus на приобретение Испанией 25 новых истребителей Eurofighter" для ВВС королевства, уточняется в коммюнике.

"Эти самолеты увеличат испанский парк [истребителей] Eurofighter до 115 самолетов, которые заменят часть парка F-18 ВВС и ожидаемый график поставок которых - с 2026-й по 2030-й годы", - добавили в Минобороны.

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Версия на английском языке Spain orders 25 additional Eurofighter aircraft

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