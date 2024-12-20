Испания заключила контракт на 25 истребителей Eurofighter

Правительство Испании подписало контракт на приобретение 25 новых истребителей Eurofighter.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.
По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес обратила внимание на приверженность Мадрида инвестициям в оборону. "Об этом было заявлено во время церемонии подписания контракта с [авиастроительной компанией] Airbus на приобретение Испанией 25 новых истребителей Eurofighter" для ВВС королевства, уточняется в коммюнике.
"Эти самолеты увеличат испанский парк [истребителей] Eurofighter до 115 самолетов, которые заменят часть парка F-18 ВВС и ожидаемый график поставок которых - с 2026-й по 2030-й годы", - добавили в Минобороны.