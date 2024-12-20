Испания заключила контракт на 25 истребителей Eurofighter

Правительство Испании подписало контракт на приобретение 25 новых истребителей Eurofighter.

Правительство Испании подписало контракт на приобретение 25 новых истребителей Eurofighter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес обратила внимание на приверженность Мадрида инвестициям в оборону. "Об этом было заявлено во время церемонии подписания контракта с [авиастроительной компанией] Airbus на приобретение Испанией 25 новых истребителей Eurofighter" для ВВС королевства, уточняется в коммюнике.

"Эти самолеты увеличат испанский парк [истребителей] Eurofighter до 115 самолетов, которые заменят часть парка F-18 ВВС и ожидаемый график поставок которых - с 2026-й по 2030-й годы", - добавили в Минобороны.