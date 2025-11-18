Испания выделит на поддержку Украины миллиард евро в этом году

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что помощь Украине со стороны его страны в этом году составит около одного миллиарда евро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на El Pais.

По словам Альбареса, в эту сумму войдут как закупки оружия в США для Украины в рамках программы PURL, так и расходы на другое оборудование, такое как генераторы, чтобы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Испания имеет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет придерживаться его до тех пор, пока будет продолжаться война", – отметил он.

На вопрос о масштабах этого обязательства министр ответил, что в прошлом году Испания выделила Украине 1 млрд евро на приобретение военного оборудования и что в этом году ожидается "нечто подобное".