    Испания выделит на поддержку Украины миллиард евро в этом году

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 13:51
    Испания выделит на поддержку Украины миллиард евро в этом году

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что помощь Украине со стороны его страны в этом году составит около одного миллиарда евро.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на El Pais.

    По словам Альбареса, в эту сумму войдут как закупки оружия в США для Украины в рамках программы PURL, так и расходы на другое оборудование, такое как генераторы, чтобы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

    "Испания имеет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет придерживаться его до тех пор, пока будет продолжаться война", – отметил он.

    На вопрос о масштабах этого обязательства министр ответил, что в прошлом году Испания выделила Украине 1 млрд евро на приобретение военного оборудования и что в этом году ожидается "нечто подобное".

    Лента новостей