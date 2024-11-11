Испания выделит еще более 3,7 млрд евро для помощи из-за наводнений

Правительство Испании выделит дополнительно более 3,7 млрд евро для помощи в преодолении последствий наводнений.

Правительство Испании выделит дополнительно более 3,7 млрд евро для помощи в преодолении последствий наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр королевства Педро Санчес.

"На [заседании] Совета министров сегодня мы одобрили новый законодательный указ со 110 дополнительными мерами и дополнительными инвестициями на 3,765 млрд евро для реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную бурей", - отметил глава правительства.

Ранее Санчес уже объявлял о выделении около 10,6 млрд евро в рамках первого пакета помощи пострадавшим от наводнений.