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Испания выделит еще более 3,7 млрд евро для помощи из-за наводнений

Испания выделит еще более 3,7 млрд евро для помощи из-за наводнений Правительство Испании выделит дополнительно более 3,7 млрд евро для помощи в преодолении последствий наводнений.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 16:04
Испания выделит еще более 3,7 млрд евро для помощи из-за наводнений

Правительство Испании выделит дополнительно более 3,7 млрд евро для помощи в преодолении последствий наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр королевства Педро Санчес.

"На [заседании] Совета министров сегодня мы одобрили новый законодательный указ со 110 дополнительными мерами и дополнительными инвестициями на 3,765 млрд евро для реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную бурей", - отметил глава правительства.

Ранее Санчес уже объявлял о выделении около 10,6 млрд евро в рамках первого пакета помощи пострадавшим от наводнений.

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