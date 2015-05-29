Испания выделила базу силам быстрого реагирования США

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Испания согласилась принять на своей территории подразделения сил быстрого реагирования США, которые призваны помогать в разрешении кризисов в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

США уже используют военную базу в Мороне на юге Испании, но теперь они получат разрешение разместить там до трех тысяч военнослужащих, а также самолеты и гражданский персонал.

Подразделения сил быстрого реагирования США, как ожидается, будут принимать участие в операциях по обеспечению безопасности американских граждан и посольств, а также вмешиваться в военные конфликты, в первую очередь в Африке.