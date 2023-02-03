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Испания сократила импорт нефти из России на 73% в 2022 году

Испания сократила импорт нефти из России на 73% в 2022 году Импорт Испанией нефти из России в 2022 году сократился по сравнению с 2021 годом на 73%.
Другие страны
3 февраля 2023 г. 20:15
Испания сократила импорт нефти из России на 73% в 2022 году

Импорт Испанией нефти из России в 2022 году сократился по сравнению с 2021 годом на 73%.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на Корпорацию стратегических резервов нефтепродуктов (CORES).

По данным корпорации, импорт нефти из России сократился на 73% при том, что общие закупки королевством этого вида энергоносителей за рубежом выросли на 13,2%. Общий объем импорта нефти Испанией в 2022 году составил 63,59 млн тонн, основными поставщиками являлись страны Африки (20,6 млн тонн), Северной Америки (15,43 млн), Ближнего Востока (10,3 млн), Европы и Евразии (9,23 млн), а также Южной и Центральной Америки (8 млн).

Крупнейшим поставщиком углеводородного сырья королевству в 2022 году стала Нигерия, на которую пришлось 12,8% импорта, США (10,4%), Мексика (9,6%), Бразилия (8,5%) и Ирак (8,2%). Также 5,2% испанского импорта приходится на Казахстан.

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