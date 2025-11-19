Испания проведет расследование в отношении Facebook и Instagram

Правительство Испании проведет расследование в отношении Facebook и Instagram на предмет возможного нарушения конфиденциальности пользователей ее приложений социальных сетей.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Расследование основано на результатах исследования, проведенного несколькими международными исследовательскими центрами, которые обнаружили, что компания использовала скрытый механизм для отслеживания веб-активности пользователей устройств на базе Android.