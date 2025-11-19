Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Испания проведет расследование в отношении Facebook и Instagram

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 15:12
    Испания проведет расследование в отношении Facebook и Instagram

    Правительство Испании проведет расследование в отношении Facebook и Instagram на предмет возможного нарушения конфиденциальности пользователей ее приложений социальных сетей.

    Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

    Расследование основано на результатах исследования, проведенного несколькими международными исследовательскими центрами, которые обнаружили, что компания использовала скрытый механизм для отслеживания веб-активности пользователей устройств на базе Android.

    Facebook и Instagram Педро Санчез Испания конфиденциальность

    Последние новости

    15:38

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    15:31

    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    15:31

    В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    15:25
    Фото

    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    15:23

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:23

    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    15:23

    Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

    В регионе
    15:21

    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    15:15

    Военная делегация США обсудит в Украине завершение конфликта

    В регионе
    Лента новостей