Испания проведет расследование в отношении Facebook и Instagram
- 19 ноября, 2025
- 15:12
Правительство Испании проведет расследование в отношении Facebook и Instagram на предмет возможного нарушения конфиденциальности пользователей ее приложений социальных сетей.
Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Расследование основано на результатах исследования, проведенного несколькими международными исследовательскими центрами, которые обнаружили, что компания использовала скрытый механизм для отслеживания веб-активности пользователей устройств на базе Android.
