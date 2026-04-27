    Испания призвала туристов заранее приобрести авиабилеты из-за ожиданий роста цен

    Министр промышленности и туризма Испании Жорди Эреу призвал туристов как можно скорее покупать авиабилеты, чтобы избежать риска роста цен на фоне подорожания нефти, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, слова министра цитирует Reuters.

    Он отметил, что после 97 млн туристов, приехавших в страну в прошлом 2025 году (рост на 3,5% по сравнению с 2024-м), Испания может сохранить сопоставимые темпы роста и в нынешнем.

    "Мы рекомендуем людям покупать билеты уже сейчас, потому что авиакомпании пока используют керосин, закупленный ранее, а значит, фактор колебания цен уже присутствует. <...> Уже очевидно, что цены выросли, и это может повлиять на спрос", - сказал Эреу отметив, что испанские и европейские власти принимают меры для предотвращения дефицита топлива.

    Reuters отмечает, что сбои в глобальных поставках нефти привели к росту цен примерно на 50% после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

    Эреу отметил, что Испания, будучи четвертой по величине экономикой еврозоны, располагает более крупными запасами авиационного топлива и более высокими производственными мощностями по сравнению с рядом других стран.

    Однако он предупредил: "Если у стран, откуда приезжают туристы в Испанию, возникнут проблемы, они затронут и нас".

