Испания приостановила работу своего посольства в Йемене

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел и сотрудничества Испании приняло решение приостановить работу своего посольства в Йемене в связи с нестабильной обстановкой в столице республики - Сане. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении ведомства.

Испанский МИД также рекомендовал подданным королевства, находящимся на территории Йемена, временно покинуть эту страну.

Свои диппредставительства в этой стране уже временно закрыли Саудовская Аравия, ОАЭ, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и США.