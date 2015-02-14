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    Испания приостановила работу своего посольства в Йемене

    Испанский МИД также рекомендовал подданным королевства временно покинуть эту страну

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел и сотрудничества Испании приняло решение приостановить работу своего посольства в Йемене в связи с нестабильной обстановкой в столице республики - Сане. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении ведомства.

    Испанский МИД также рекомендовал подданным королевства, находящимся на территории Йемена, временно покинуть эту страну.

    Свои диппредставительства в этой стране уже временно закрыли Саудовская Аравия, ОАЭ, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и США.

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