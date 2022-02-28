Испания предложила закрыть порты ЕС для российских судов

Испания предлагает закрыть европейские порты для российских судов из-за ситуации вокруг Украины.

Испания предлагает закрыть европейские порты для российских судов из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Radio Nacional de España.

"Вчера я сам от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и я надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера, чтобы помимо закрытия неба Европы для российских рейсов закрыть порты Европы", - сказал министр. По его мнению, конфликт вокруг Украины может оказаться продолжительным.

Кроме того, Альбарес отметил, что власти Испании изменили рекомендации для своих подданных, находящихся сейчас в России. Как говорится на сайте МИД королевства, учитывая закрытие воздушного пространства Испании и Европы для российских самолетов, "всем желающим покинуть РФ рекомендуется сделать это немедленно". "Рекомендуется отложить все несущественные поездки в Россию", - также уточняется на сайте МИД Испании.