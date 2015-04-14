​Испания предложила создать международный суд по терроризму

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Испания намерена предложить ООН создать международный суд, специализирующийся на террористических преступлениях, в который могут войти страны, не признающие компетенцию Международного уголовного суда.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщили в понедельник европейские СМИ со ссылкой на главу испанской дипломатии Хосе Мануэля Гарсия-Маргальо.

"Нужен суд, на который согласятся все государства", - приводят СМИ слова Гарсия-Маргальо.

Глава МИД Испании предложил этот проект на полях встречи в Барселоне министров и высокопоставленных представителей стран Европейского союза и восьми средиземноморских государств Магриба и Ближнего Востока, посвященной, в том числе, борьбе с терроризмом.

Как пояснил Гарсия-Маргальо, предлагается вернуться к идее 1937 года, когда после убийства в Марселе в 1934 году в результате заговора болгарских и хорватских террористов югославского короля Александра 19 стран выступили за создание такого трибунала, однако после Второй мировой войны этот проект забыли.