Испания передала ноту Мексике из-за отказа пригласить короля на инаугурацию

Мадрид направил Мехико вербальную ноту из-за решения страны не приглашать короля Испании Филиппа VI на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум.

Мадрид направил Мехико вербальную ноту из-за решения страны не приглашать короля Испании Филиппа VI на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в МИД королевства.

"Да, мы подтверждаем", - отметили в пресс-службе ведомства.

По версии газеты El País, в документе министерства уточняется, что монарх "является главой государства" и реализует "высшее представительство испанского государства в международных отношениях". Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Филипп VI ранее присутствовал на инаугурациях других мексиканских лидеров.

В ноте также говорится, что на церемонии вступления в должность Шейнбаум "Испания должна быть представлена главой государства, демонстрируя взаимную волю двигаться вперед на благо наших братских народов".

Уточняется, что нота была вручена послу Мексики в Мадриде, который был вызван в штаб-квартиру МИД в столице королевства. Кроме того, глава дипмиссии Испании в Мехико лично доставил послание, посетив внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны.