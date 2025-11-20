Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Испания обязала корпорацию Meta выплатить местным СМИ почти €480 млн

    • 20 ноября, 2025
    • 17:06
    Испания обязала корпорацию Meta выплатить местным СМИ почти €480 млн

    Meta Platforms проиграла судебное разбирательство против средств массовой информации Испании, и корпорации придется выплатить 87 местным СМИ €479 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Испанские СМИ подали иск к корпорации в декабре 2023 года, обвинив ее в нарушении правил честной конкуренции на рекламном рынке и действующих в ЕС норм по защите данных пользователей. По мнению истцов, Meta в период с мая 2018 года по август 2023 года "массово" и "систематически" собирала персональные данные пользователей, не уведомляя их об этом, а затем использовала эти данные для таргетированной рекламы.

    Судья подсчитал, что за эти пять лет компания заработала не менее €5,3 млрд выручки от рекламы. Эта сумма определена судом как полученная в нарушение закона ЕС о защите персональных данных от 2018 года.

    Испания Meta СМИ иск

