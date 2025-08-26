Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет

Испанское правительство охарактеризовало лесные пожары, охватившие страну в августе, как одну из крупнейших экологических катастроф последних лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции по итогам еженедельного заседания кабинета министров.

Пожары, вспыхнувшие по всей Испании в этом месяце, уничтожили более 350 тысяч гектаров лесов, унесли жизни четырех человек и вынудили тысячи жителей временно покинуть свои дома.

"Очевидно, что мы сталкиваемся с одной из крупнейших экологических катастроф последних лет", - сказал он.