О нас

Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет

Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет Испанское правительство охарактеризовало лесные пожары, охватившие страну в августе, как одну из крупнейших экологических катастроф последних лет.
Другие страны
26 августа 2025 г. 21:46
Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет

Испанское правительство охарактеризовало лесные пожары, охватившие страну в августе, как одну из крупнейших экологических катастроф последних лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции по итогам еженедельного заседания кабинета министров.

Пожары, вспыхнувшие по всей Испании в этом месяце, уничтожили более 350 тысяч гектаров лесов, унесли жизни четырех человек и вынудили тысячи жителей временно покинуть свои дома.

"Очевидно, что мы сталкиваемся с одной из крупнейших экологических катастроф последних лет", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi