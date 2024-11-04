Испания направляет дополнительные войска в зону бедствия на фоне роста общественного недовольства

Испания направит больше солдат в пострадавшие от наводнения регионы из-за роста недовольства местных жителей действиями властей в связи со стихийным бедствием.

Испания направит больше солдат в пострадавшие от наводнения регионы из-за роста недовольства местных жителей действиями властей в связи со стихийным бедствием.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Армия (Испании - ред.) отправила около 5000 солдат в выходные для помощи пострадавшим. Еще 2500 присоединятся к ним", - сказала министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Оператор аэропорта AENA сообщил, что около 50 рейсов, которые должны были вылететь из частично затопленного барселонского аэропорта Эль-Прат, были отменены или задержаны на долгое время, а 17 обратных рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

По данным агентства, спасатели используют беспилотники и водяные насосы для поиска тел погибших и расчистки подземных парковок и гаражей.

Напомним, что в воскресенье в ходе визита короля Филиппа VI местные жители резко раскритиковали власти за позднее оповещение об опасности и запоздалую реакцию экстренных служб. В Испании из-за разрушительных последствий наводнений погибли свыше 217 человек.