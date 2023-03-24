Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита

Испания сделала несколько предложений по включению вопроса войны в Украине в итоговую декларацию Ибероамериканского саммита.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на главу МИД королевства Хосе Мануэля Альбареса.
Встреча с участием лидеров нескольких европейских и латиноамериканских государств пройдет 24 и 25 марта в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).
"Испания представила несколько предложений в отношении Украины", - сказал министр. При этом глава ведомства не конкретизировал, в каком контексте Мадрид хочет упомянуть про войну.
Ранее в МИД Испании отмечали, что участники Ибероамериканского саммита планируют принять инициативу, направленную на то, чтобы гарантировать право на питание во время серьезных угроз продовольственной безопасности, вызванных такими ситуациями, как война в Украине.