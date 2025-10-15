Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Другие страны
    15 октября, 2025
    14:29
    Испания намерена не придавать значения санкционным угрозам Трампа

    Испания намерена не придавать значения угрозе президента США Дональда Трампа о введении санкций и подчеркнула свою приверженность безопасности НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Ханчжоу.

    "Испания является надежным, стабильным и крайне важным союзником в условиях текущих угроз безопасности", - сказал он.

    Он добавил, что приверженность Испании и ее вклад в евроатлантическую безопасность не вызывают сомнений.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен ввести пошлины на импорт из Испании из-за отказа Мадрида увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Он подчеркнул, что среди стран НАТО именно Испания отстает по расходам на оборону и выразил недовольство действиями Мадрида.

    Испания США Дональд Трамп НАТО пошлины оборонные расходы

    Лента новостей