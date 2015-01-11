Испанцы предложили ввести пограничный контроль в Шенгенской зоне

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Правительство Испании считает необходимым ввести пограничный контроль между странами, изменив Шенгенское соглашение, сообщает ТАСС. Министр внутренних дел королевства Хорхе Фернандес Диас заявил о подобном намерении в интервью газете El Pais.

"Мы будем выступать за введение пограничного контроля, и, возможно, в связи с этим будет необходимо внести изменения в Шенгенское соглашение», — отметил глава силового ведомства. При этом министр подчеркнул, что речь не идет о всеобщем контроле, а значит, право на свободное перемещение будет в целом соблюдаться. По словам Диаса, проверка будет проводиться в том случае, если есть "обоснованный риск или подозрение, что это могут быть террористы".

В Италии тем временем считают, что приостановление действия Шенгенского соглашения в связи с ростом террористической угрозы в Европе было бы ошибкой. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru, заявил министр иностранных дел республики Паоло Джентилони.

"Шенген гарантирует нам свободу передвижения, и если из-за нескольких десятков террористов мы откажемся от этой свободы передвижения, мы им сделаем огромный подарок", - заявил глава МИД.

В воскресенье немецкая газета Bild со ссылкой на данные американских спецслужб написала, что террористы готовят новые террористические акты в странах Европы. Якобы есть сведения о том, что четыре террористических группировки проникли в европейские страны под видом беженцев. События в Париже должны были стать сигналом к началу экстремистских акций в других городах континента. В перехваченных сообщениях террористов, в частности, назывался Рим.